Besondere Wallfahrt : „Wir sind die Akteure des Friedens“

Mit der interreligiösen Friedenswallfahrt durch Kevelaer sollte ein Zeichen gesetzt werden für Toleranz. Foto: Norbert Prümen (nop)

Zur fünften interreligiösen Friedenswallfahrt trafen sich in Kevelaer Juden, Muslime und Christen. Am gemeinsamen Gebet auf dem Kapellenplatz nahmen etwa 300 Pilger teil. Texte aus Bibel, Koran und Thora wurden verteilt.

Drei Religionen und ein Grundbedürfnis des Menschen: Frieden. Zur interreligiösen Friedenswallfahrt in Kevelaer trafen sich Juden, Muslime und Christen und beteten gemeinsam für Frieden in der Welt. Die fünfte Ausgabe der Friedenswallfahrt stand unter der Überschrift „Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern“. Der Text stammt aus der Bibel und ist bei den Psalmen Psalm 122 Vers 7 nachzulesen.

„Nationalistische Gesinnung und Egoismen lassen die Welt auseinanderdriften. Wir erschrecken auch vor der Haltung mancher hochrangiger Politiker“, sagte Wallfahrtsrektor Gregor Kauling zur Begrüßung der Teilnehmer im Marienpark. „Wir wollen gemeinsam mit Muslimen und Juden auf das Wesentliche schauen, den Frieden. Wenn wir auch verschiedenen Religionen angehören, eint uns, dass wir Menschen sind“, fügte er hinzu.

Info Abraham als Vorbild für den Glauben Geschichte Die interreligiöse Friedenswallfahrt gibt es in Kevelaer seit 2015. Initiatoren Gründer sind der 2016 verstorbene Rupert Neudeck (Cap Anamur), Elke Kleuren-Schryvers (Stiftung pro Humanität) und der ehemalige Wallfahrtsrektor, Weihbischof Rolf Lohmann. Termin Die Friedenswallfahrt findet Ende August statt, denn am 28. August 1963 hielt Martin Luther King seine Rede „I have a dream“. Wurzel Der Begriff „abrahamitische Religionen“ wird im interreligiösen Dialog der drei großen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam gebraucht. In allen drei Religionen gilt Abraham als bedeutendes Vorbild im Glauben.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatte auch Elke Kleuren-Schryvers von der Stiftung Pro Humanität. Sie schrieb: „Wir wollen hier in Kevelaer immer mehr gemeinsam als abrahamitische Religionen nach Dialog und Gemeinsamkeiten suchen.“ In den Anfängen war es auch der bereits verstorbene Cap Anamur-Gründer Rupert Neudeck, der mit dem Zitat von Martin Luther King an den gemeinsamen Traum vom Frieden erinnerte.

Hatten sich zu Anfang in diesem Jahr etwa 80 Pilger im Marienpark eingefunden, waren es nach dem gemeinsamen Weg durch die Stadt bis zum Kapellenplatz bereits etwa 300. Einige Teilnehmer trugen Transparente, auf denen etwa zu lesen war: „Juden, Christen, Muslime – guter Wille verbindet“.

Erzbischof Laurent Lompo aus dem Bistum Niamey, der zurzeit in Kevelaer zu Gast ist, nahm ebenfalls an der Wallfahrt der drei Religionen teil. Er berichtete, dass in Niger nur 1,5 Prozent der Bevölkerung Christen seien und 98 Prozent Muslime. „Wir arbeiten hart für den Frieden, zum Beispiel im interreligiösen Dialog ganz besonders mit jungen Menschen“, sagte er. Und er betonte weiter: „Christus hat uns vermittelt, dass wir die Akteure des Friedens sind.“

Auf dem Pilgerweg vom Marienpark zum Kapellenplatz sangen die Gläubigen unter anderem „Hevenu schalom alejechem – Wir wünschen Frieden euch allen“. Vor dem Tor der Kevelaerer Basilika erwartete der Familienchor der Basilika unter der Leitung von Romano Giefer die Pilger. Gemeinsam wurde gebetet und gesungen. Auch der Kevelaerer Männergesangverein beteiligte sich musikalisch.

Ahmed Aweimer, Dialog- und Kirchenbeauftragter des Zentralrats der Muslime in Deutschland, war nach Kevelaer gekommen. Er bezeichnete den Frieden als das „höchste gemeinsame Ziel aller Menschen“. Karin Dembek, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde der Wallfahrtsstadt, dankte den Teilnehmern, dass sie an diesem Nachmittag der Hitze getrotzt hätten und in so großer Zahl gekommen seien. Das sei ein gutes Zeichen für den Frieden, denn dieser komme nicht von alleine, sondern nur durch aktives Zutun der Menschen, betonte sie.

David Burau, der Vertreter der Freien evangelischen Gemeinde, betonte, man lerne voneinander, wenn man gemeinsame Wege gehe. Der Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein, Michael Rubinstein, hob hervor, auch wenn der Friede in Gefahr gerate, sollten die Menschen „ein Haus bauen, wo sie sich zu Hause fühlten“, und sich weiter um den Frieden bemühen.