Kontaktsperre wegen Corona : Verstärkte Kontrollen, aber keine Bußgelder in Kevelaer

Kevelaer Am Wochenende war das Ordnungsamt verstärkt auf Streife. Doch die Kevelaerer hielten sich offenbar an die Kontaktverbote.

Die Ankündigung, am Wochenende stärker zu kontrollieren, hat offenbar Wirkung gezeigt. „Wir waren am Samstag und Sonntag verstärkt im Einsatz und haben mit Doppelstreifen überprüft, ob sich die Bürger auch an die Kontaktsperre halten“, berichtet Ludger Holla vom Ordnungsamt. Sein Fazit: „Wir hatten absolut nichts zu bemängeln, alle hielten sich im Großen und Ganzen an die Vorsichtsmaßnahmen.“ Die Stadt habe erneut keine Bußgelder verteilen müssen. Zuvor hatte Holla, wie berichtet, angekündigt, dass die Stadt Verstöße auch konsequent ahnden werde. Mindestens hätten in einem solchen Fall 200 Euro bezahlt werden müssen. Doch dazu habe es keine Veranlassung gegegeben.