Kunst in der Wallfahrtsstadt Kevelaer : Von Mexiko über Indien nach Kevelaer

Bild von Vero Gonzalez, sie nimmt am Madonnari-Festival in Kevelaer teil. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Künstlerin Vero Gonzalez zeigt ihre Kunst im Forum Pax Christi und gibt einen Zeichenworkshop im KUK-Atelier.

Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin, Vero Gonzalez aus Mexiko, nutzt ihren Besuch in Kevelaer im September nicht nur für die Teilnahme beim „Internationalen Madonnari-Festival“, sondern bietet während ihres Aufenthalts in der Wallfahrtsstadt auch einen zweitägigen Zeichenworkshop für Kunst-Interessierte im KUK-Atelier an.

Die Kunstlehrerin, Kunst- und Straßenmalerin, die in Mexiko geboren und aufgewachsen ist, hat seit 2010 bereits viele Festivals in Mexiko, den USA, Europa und Indien besucht. 2012 hat sie den zweiten Preis beim „Internationalen Madonnari-Festival“ in Grazie di Curtatone in Italien erzielt. Sie studierte bei unterschiedlichen Lehrmeistern und gibt seit zehn Jahren Mal- und Zeichenkurse. Ihre Kunstwerke wurden bereits bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet: Ihr Bild mit dem Titel „Head over heels“ ist im Rahmen der „ARC Salon Competition“, der größte und prestigereichste Wettbewerb der Welt für realistische Malerei, Skulptur und Zeichnung, ausgestellt worden. Tausende Arbeiten konkurrieren, um bei der Live-Ausstellung der Werke dabei sein zu dürfen. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Art Renewal Center (ARC), eine Non-Profit-Organisation, die das größte Online-Museum zu figurativer Malerei anbietet. Außerdem wurde ihre Malerei „Tete‘s Dream” 2015 für die Ausstellung „Figurativas“ des Europäischen Museums Moderner Kunst (Museo Europeo de Arte Moderno: MEAM) in Barcelona ausgewählt.

Das Bild mit dem Titel „Head over heels“ ist im Rahmen der „ARC Salon Competition“ ausgestellt worden. Foto: Stadt Kevelaer

INFO Werke am Festivalende auf Auktion ersteigern Termin Vom 20. bis zum 22. September findet zum zweiten Mal das „Internationale Madonnari-Festival“ statt. Passend zur Wallfahrtsstadt lassen Künstler drei Tage lang Kreidemalereien von Madonnen, Ikonen und anderen religiösen Motiven entstehen. Gemalt wird auf Holzplatten, was die Street-Art-Kunst weniger vergänglich macht. Auf einer Auktion am Festivalende können die Werke erworben werden.