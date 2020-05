Ulrich Jaschke aus Dinslaken wird in Weeze gesucht : Trotz großer Suchaktion: Vermisster bleibt weiter verschwunden

WEEZE Bis in den Abend hatte die Polizei am Dienstag nach Ulrich Jaschke im Wald bei Schloss Wissen gesucht. Bislang gibt es keine Spur. Der Mann aus Dinslaken wird im Raum Weeze vermutet.

Auch die groß angelegte Suchaktion hatte keinen Erfolg. „Wir haben keine Hinweise auf den Verbleib des vermissten Ulrich Jaschke gefunden“, teilte Polizeisprecher Daniel Freitag am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Wie berichtet, hatte am Vortag ein Großaufgebot vom mehr als 100 Polizisten zusammen mit der Reiterstaffel und Spürhunden den Wald in Weeze in der Nähe von Schloss Wissen durchkämmt. Am Abend wurde die Aktion abgebrochen, gefunden wurde nichts.