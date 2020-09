80-Jähriger aus Kervenheim war verschwunden : Vermisster ist wieder aufgetaucht

KERVENHEIM Knapp eine Woche war ein Mann aus Kervenheim verschwunden. Jetzt meldete der 80-Jährige sich bei der Polizei.

Aufatmen in Kevelaer. Der seit Donnerstag vermisste 80-Jährige aus Kervenheim hat sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet. Er ist wohlauf, so die Polizei.