Großangelegte Suchaktion in Weeze : Vermisster Familienvater aus Dinslaken bleibt verschwunden

Die Polizei durchkämmte das Gebiet rund um Schloss Wissen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Weeze Bis in den Abend hat die Polizei am Dienstag nach dem vermissten Ulrich Jaschke in einem Wald bei Schloss Wissen gesucht. Bislang gibt es keine Spur. Der Mann aus Dinslaken wird im Raum Weeze vermutet.

Auch die groß angelegte Suchaktion hatte keinen Erfolg. „Wir haben keine Hinweise auf den Verbleib des vermissten Ulrich Jaschke gefunden“, teilte Polizeisprecher Daniel Freitag am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Am Dienstag hatte ein Großaufgebot von mehr als 100 Polizisten zusammen mit der Reiterstaffel und Spürhunden den Wald in Weeze in der Nähe von Schloss Wissen durchkämmt. Am Abend wurde die Aktion abgebrochen, gefunden wurde nichts.

Bereits am Freitag hatten zahlreiche Polizisten vergeblich einen anderen Teil des Waldes durchsucht, dabei war auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Solche größere Aktionen sind jetzt erst einmal nicht mehr geplant, sagte Freitag. „Wir haben in dem Gebiet mit verstärkten Kräften gesucht, weil es mehrere Hinweise gab, dass sich der Mann dort aufhält. Das ist aber offenbar nicht der Fall.“

Jetzt werde man weiter ermitteln und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der 45-jährige Familienvater aus Dinslaken war am 19. April als vermisst gemeldet worden. Die Polizei sucht ihn, weil man Gefahr für Leib und Leben fürchtet. Sein Auto wurde in Winnekendonk gefunden, wo es immer noch stehen soll. Den Wagen hätten die Kollegen im Rahmen der Streife im Blick. Schließlich könne es sein, dass der Gesuchte zu seinem VW Bulli zurückkehrt.

Ulrich Jaschke wird seit dem 19. April vermisst. Foto: Polizei/LKA

Er war zuletzt auf einem Fahrrad in der Nähe von Schloss Hertefeld gesehen worden. Der Dinslakener trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Fahrradhelm und hat einen dunklen Rucksack dabei.