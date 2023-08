Handwerkerehrung Vor 65 Jahren machten sie ihren Meister

So wie es sich bei vielen anderen eingeprägt hat, weiß auch Gerhard Lufen noch sehr genau, welches Meisterstück er vorstellte. „Eine mechanische Drehbank, ich habe sie sogar noch zuhause“, erzählt der 93-Jährige. Er habe in Geldern in einer Autogarage angefangen mit einer Einlage von 650 Mark. „Zuerst habe ich den Meister gemacht, danach habe ich geheiratet.“ Er sei ja kein Sohn reicher Eltern gewesen. In den ersten Jahren habe er zu kämpfen gehabt, manchmal war das Licht in der Werkstatt weit nach Mitternacht in der Werkstatt noch nicht erloschen. Er habe drei Rezessionen miterlebt und sie überstanden. Glücklicherweise habe er sich einen guten Kundenstamm aufgebaut im Gerätebau für Ölfirmen, auf seine Werkstücke sogar Patente angemeldet. Die Lizenzen dazu habe er zum Ende seines Arbeitslebens weitervergeben, was ihm, wie er sagt, ein Auskommen im Rentenalter bescherte. Am alten Standort am Marktweg hat sich inzwischen ein Fertigungsbetrieb angesiedelt. Gerhard Lufen lebt jetzt in Weeze.