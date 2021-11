Beiträge, Berichte und Gedichte aus der Region : Verkaufsstart für das Jahrbuch Weezer Geschichte

Weeze Ab Donnerstag, 25. November, kann das Buch in allen bekannten Verkaufsstellen erworben werden.

Das Jahrbuch Weezer Geschichte 2021 kann in Weeze bei A. & M. Boeijen auf der Kardinal-Galen-Straße 5, bei Schuh & Schönes Bauer auf dem Cyriakusplatz 1, bei der Gemeinde Weeze im Büro für Kultur und Tourismus auf dem Cyriakusplatz 13/14, in der katholischen öffentlichen Bücherei auf dem Kirchplatz 8, an den Tankstellen Q1 und Aral in Weeze und in Wemb beim Kaufladen der Wember erworben werden. Ebenfalls ist es im RAF-Museum auf Laarbruch und im Niederrheinischen Museum in Kevelaer sowie in den Buchhandlungen Keuck in Geldern, Aengenheyster in Kevelaer und Mayersche Buchhandlung in Goch vorrätig.