Einige Händler in Kevelaer hatten geöffnet : Anzeigen nach Sonntagsöffnung

Kevelaer Die Gewerkschaft Verdi wies die Stadt auf Verstöße in Kevelaer hin. Die will die Angaben jetzt prüfen. Die Händler seien darauf hingewiesen worden, dass es keinen verkaufsoffenen Sonntag gibt.

Die Verwaltung hat in einem Brief an die Gewerkschaft klargestellt, dass man alle Händler und Geschäftsleute darauf hingewiesen habe, dass das Gericht den offenen Sonntag untersagt hat. Die Entscheidung sei auch zu akzeptieren. Gegenüber Verdi weist Kevelaer darauf hin, dass es in den vergangenen Monaten keinerlei Verstöße gegen das Verbot der Sonntagsöffnung in der Marienstadt gegeben habe. Daher habe die Kommune auch keine Veranlassung gesehen, am 6. September in der Innenstadt zu kontrollieren. Aufgrund der Corona-Pandemie, der anstehenden Kommunalwahl und dauerhaft krankheitsbedingter Ausfälle sollte die Anzahl der Überstunden im Ordnungsamt nicht noch weiter ausgedehnt werden.