Kevelaer : Verkaufsoffene Sonntage stehen noch nicht fest

Verkaufsoffen in Kevelaer. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kevelaer Am 4. November und 16. Dezember sollen in der Kevelaerer Innenstadt die Geschäfte öffnen. Verdi und IG Kevelaer sorgen für Gegenwind bei der Stadt.

(RP) Es ist ein Hin und Her mit den zwei verkaufsoffenen Sonntagen, die die Stadt für den 4. November und den 16. Dezember geplant hat. Zur Wallfahrt der Karnevalisten und am Abschlusswochenende des Krippenmarktes sollen die Geschäfte in der Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. Ob das klappt, steht aber noch nicht endgültig fest.

Denn die Gewerkschaft Verdi, Bezirk Duisburg-Niederrhein, hat dagegen etwas einzuwenden: In einem Schreiben äußerten sich die Gewerkschafter, dass sie Sonntagsöffnungen generell ablehnten. „Sonn- und Feiertagsruhe genießen oberste Priorität, und die gilt es auch weiterhin zu schützen“, schreibt Gewerkschaftssekretär Werner Kämink in dem Brief an Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler. Insbesondere Lebensmittelläden und Apotheken – außer dem Notdienst – sollten geschlossen bleiben.

„Verdi hat nur grundsätzliche Bedenken, aber nichts Substanzielles auszusetzen“, sagt der Bürgermeister. „Konkret hat sich die Gewerkschaft nicht dazu geäußert.“ Der Forderung, Lebensmittelhändler und Apotheken geschlossen zu halten, fehle zudem die gesetzliche Grundlage. Denn nach dem Ladenöffnungsgesetz für Nordrhein-Westfalen gebe es keine Unterscheidung nach Branchen.



„Auch sachliche Gründe sind nicht ersichtlich und werden von Verdi nicht vorgetragen, die es rechtfertigen könnten, dass diese Branchen von der Ladenöffnung auszunehmen sind“, beschloss der Rat der Wallfahrtsstadt vergangene Woche. Auch die Niederrheinische IHK und der Handelsverband NRW teilten mit, dass es keine Bedenken gebe, die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr an diesen Tagen zu öffnen.

Nun muss die Stadt eine zweite Hürde nehmen, damit die Kevelaerer an den beiden Sonntag einkaufen können: Die Interessengemeinschaft (IG) Kevelaer, vertreten durch Sabine Fischer, hat Beschwerde beim Kreis Kleve eingereicht, um eine Ladenöffnung zu verhindern. Das bestätigte eine Sprecherin des Kreises Kleve. Die Beschwerde sei am 10. Oktober eingegangen. Von der Stadt Kevelaer fehle noch eine Stellungnahme, zudem werde die Beschwerde derzeit geprüft. Ob das rechtzeitig vor dem ersten verkaufsoffenen Sonntag am 4. November geschieht, lasse sich nicht sagen. Solange beim Kreis noch keine Entscheidung gefallen ist, stehen die verkaufsoffenen Sonntage also noch nicht offiziell fest.