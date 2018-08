Vergessene Grube Ursache für Erdrutsch in Kevelaer

Unfall in Kevelaer : Vergessene Grube ist Ursache für den Erdrutsch im Vorgarten

Im Vorgarten eines Hauses in der Humboldtstraße in Kevelaer öffnete sich die Erde. Foto: Latzel

KEVELAER Beim Bau der Reihenhäuser in der Humboldtstraße in Kevelaer war ein Schacht zur Entwässerung angelegt und mit Balken abgedeckt worden. Im Laufe der Zeit wurde das Loch dann einfach vergessen – bis zum Einsturz am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Am nächsten Morgen gibt es bereits die zweite Grube. Nur wenige Meter von dem Loch entfernt, das sich am Montag unter einem Mann geöffnet hat, sind Arbeiter damit beschäftigt, einen Gasanschluss herzustellen. Diese Arbeiten hätten auf keinen Fall etwas mit dem Erdrutsch zu tun, betonen alle Verantwortlichen. Schließlich haben die Arbeiten an der Gasleitung erst am Dienstagmorgen begonnen.

Das Loch nur wenige Meter weiter gab den Experten jede Menge Rätsel auf. Im Vorgarten klafft immer noch eine etwa einen Meter breite Lücke, der Boden der Grube ist nicht zu sehen, so weit geht es hinab. Der ganze Bereich ist mit Flatterband abgesperrt.

Mit der Kamera wurde der Kanal nach möglichen Schäden abgesucht. Doch die Ursache für den Erdrutsch lag am Ende ganz woanders. Foto: Latzel

„Das ist hier für uns ein absolut unerklärliches Phänomen“, hieß es. Es sei das erste Mal, dass ein solcher Fall überhaupt in Kevelaer aufgetreten sei. Erster Gedanke sei gewesen, dass es dort eine Unterspülung gegeben haben könnte. Aber in dem Bereich verlaufe gar kein Rohr. Am Morgen untersuchten die Stadtwerke den Bereich noch einmal ganz genau. Auch mit einer Kanalkamera wurde nach möglichen Schäden gesucht, eine Erklärung wurde nicht gefunden.

Die bekam Georg Metzelaers, Leiter der Feuerwehr, schließlich, als er den 82-jährigen Hausbewohner im Krankenhaus besuchte. Der Mann erinnerte sich nämlich daran, dass es beim Bau des Hauses vor etwa 40 Jahren Probleme mit dem Grundwasser gegeben habe. Daraufhin habe der damalige Bauunternehmer gesagt, er werde eine Grube anlegen, in die bei Bedarf eine Pumpe gelegt werden könnte, um den Bereich zu entwässern.

Doch das war nie nötig, und als die Familien in die vier Reihenhäuser in der Humboldtstraße einzogen, war die Sache vergessen. Die Grube wurde mit Balken abgedeckt, es kamen Erde und Pflanzen darauf. Vor 25 Jahren schließlich wurde der Bereich gepflastert. Von der Grube darunter wusste da keiner mehr was.

„Und im Laufe der Jahre müssen die Balken durchgefault sein“, so der Feuerwehr-Chef. Als der Mann am Montag die Blumen gießen wollte, seien die Balken gebrochen. Der 82-Jährige rutschte zwei Meter in die Tiefe, Pflastersteine, Erde und Holzbalken begruben ihn bis zum Knie. Daher konnte er sich auch nicht selbst befreien, sondern musste mit Hilfe der Feuerwehr ausgegraben werden.

Dem Mann gehe es den Umstände entsprechend sehr gut, so Metzelaers. Er habe einige Schürfwunden davongetragen. „Der Mann ist sehr ruhig geblieben, obwohl er zwei Stunden in dem Loch feststeckte und sich kaum bewegen konnte“, sagte Metzelaers, der auch die Nachbarschaft lobt, die sich vorbildlich um den Verletzten gekümmert habe, bis die Feuerwehr eintraf.

Der Vorfall sorgte für viel Aufregung in der Siedlung: Aus Sicht von Metzelaers handelt es sich aber um einen absoluten Einzelfall. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass so etwas noch einmal passiert.