Einkommensstastik in Nordrhein-Westfalen Nirgendwo ist das Einkommen so niedrig wie in Weeze

Die Kommunen im Kreis Kleve haben im Schnitt 38.685 Euro an Einkommenssteuer eingenommen. Und stehen damit im Landesvergleich schlecht da: In nur neun von insgesamt 53 Kreisen und kreisfreien Städten und Gemeinden in NRW ist der Durchschnittsverdienst niedriger als im Kreis Kleve. Die Stadt Kleve liegt auf Platz 391 von 396, Emmerich auf Platz 381. In Geldern liegt das Einkommen pro Steuerzahler bei 39.111 Euro, die Stadt belegt den 291. Rang. Am besten im Kreis Kleve schneidet Rheurdt ab. Die Gemeinde liegt auf Platz 32. Ein Rheurdter verdiente demnach im Schnitt 48.612 Euro pro Jahr. Und am Schlechtesten eben Weeze.