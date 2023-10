Flugbetrieb in Weeze lahm gelegt Verdächtige Tasche – Terminal am Airport Weeze gesperrt

Die Passagiere wurden zu einem Sammelpunkt gerufen und dann in eine angrenzende Frachthalle gebracht, wo sie darauf warteten, dass ihre Flugzeuge doch noch abheben. Der Kampfmittelräumdienst wurde eingeschaltet und machte sich auf den Weg zum Airport. Hier untersuchten die Experten den verdächtigen Gegenstand ganz genau. Die Entschärfer der Bundespolizei röntgen die Tasche und fanden keinen Hinweise auf eine Bombe oder einen Brandsatz. Nach einiger Zeit konnten dann alle aufatmen: In der Tasche befand sich nichts Verdächtiges, das Terminal konnte gegen 18.20 Uhr wieder freigegeben werden. „In der Tasche befand sich nur ganz normales Reisegepäck. Wir gehen davon aus, dass ein Fluggast sie einfach vergessen hat“, so ein Sprecher der Polizei am Abend.