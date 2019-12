Vorfall an der B9 : War es ein Wolf? Schaf auf Wiese in Weeze übel zugerichtet

Weeze Untersuchungen sollen klären, wer für den Tod des Tieres verantwortlich ist. Für die Wölfin am Niederrhein wurde ein Antrag auf Entnahme eingereicht.

Hans-Josef Geurtz (rundes Foto) hatte am 1. Weihnachtstag eine böse Überraschung erlebt. Auf einer Wiese an der B 9 in Weeze, kurz vor der Autobahnauffahrt, war eines seiner Schafe tot gefunden worden. Das Tier war übel zugerichtet. Es hatte ein Loch im Bauch, die Eingeweide waren herausgerissen. Ein ganzes Bein fehlte. Geurtz verständigte sofort das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv). Alle seien sich einig: „Ein Fuchs kann solche Verletzungen nicht verursacht haben“, sagt auch Schafhalter Martin Tiemann, der sich vor Ort ein Bild machte. An der Wiese war eine Wildkamera angebracht, die Fotos sollen jetzt ausgewertet werden. Denkbar sei, dass ein Wolf für den Vorfall verantwortlich sei, der in letzter Zeit direkt hinter der Grenze in Heiyen gesehen worden sei. Bei den Schäfern auf der linken Rheinseite gehe die Angst um, dass jetzt auch hier ein Tier unterwegs ist. „Die Leute rufen mich verstärkt an, um ihre Herden zu sichern, die Schäfer rüsten auf“, sagt Tiemann.

Auch im Raum Hünxe gab es Aufregung. Am Heiligen Abend hatte Kurt Opriel in Hünxe gegen 6.30 Uhr ein totes Schaf entdeckt. Es war das zehnte Tier, das bei ihm getötet wurde. Spontan versammelten sich am Heiligen Abend Schäfer aus der ganzen Region bei Kurt Opriel. Auch zwei offizielle Wolfsberater des Landes kamen, um das tote Schaf zu untersuchen. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser antwortete auf die ihr zugesandte WhatsApp mit der Einladung nach Hünxe nicht. Mit ihr hätten sich die zahlreichen Schafhalter nur zu gerne über die für sie unerträglich gewordene Lebens- und Wirtschaftsweise eines Berufszweiges unterhalten, der durch die permanenten Wolfsrisse geschädigt werde. Als Konsequenz auf die Serie von Wolfsrissen hat Kurt Opriel noch am Heiligabend einen „Eilantrag auf Entnahme von GW954f“ beim Kreis Wesel gestellt und dem Lanuv eine Kopie übermittelt. GW954f ist der offizielle Name des Tieres, der in der Region unterwegs ist. „Die Wölfin hat gelernt, sich über den Herdenschutz hinwegzusetzen. Ich bin mit meinem Latein am Ende, und die mentalen wie auch wirtschaftlichen Belastungen durch die Übergriffe bringen mich an meine Grenzen“, schreibt Opriel in seinem Antrag. Entnahme bedeutet nichts anderes als Tötung des Wolfes.