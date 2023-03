Rundgang und Theater Kevelaer nimmt die Frauen in den Fokus

(RP) Trotz des kalten und ungemütlichen Wetters haben mehr als 30 Interessierte an der Stadtführung „Frauen in Kevelaer“ teilgenommen. Geplant und organisiert wurde diese durch das Tourismus-Team des Kevelaer-Marketings. Nach Begrüßung durch die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen ging es in zwei Gruppen mit den Stadtführerinnen Margret Meurs und Mechtild Jansen auf einen Rundgang durch die Kevelaerer Innenstadt. Dabei lieferten die beiden Stadtführerinnen spannende und detailreiche Informationen rund um starke Frauen in Kevelaer. So wurde beispielsweise neben der ersten hauptamtlichen Leiterin des Museums (Dr. Mechtildis Scholten-Neess) und der Mitstifterin eines Armenhauses (Maria Elisabeth Pinders) auch von den Vorsehungsschwestern berichtet, die unter anderem eine Handarbeits- und eine Kinderbewahrschule in Kevelaer betreuten.