Noch Anmeldungen möglich für den 11. November : Spannendes über die Natur beim Aktionstag im Bühnenhaus

Kevelaer Am Konzert- und Bühnenhaus gibt es am 11. November ein ganz besonderes Programm. Alles dreht um Flora und Fauna. Alle Generationen sind eingeladen, sich über Themen der Natur zu informieren.

„Wir holen die Blumenwiese in das Konzert- und Bühnenhaus“, versprechen die Organisatoren eines Aktionstages für Freitag, 11. November. Rein symbolisch natürlich. Aber die Natur soll gewissermaßen in die City geholt werden. Es gibt viel Programm an dem Tag, das mit dem Preisgeld des Wettbewerbs „Wir tun was für Bienen“ finanziert wird. Los geht es um 15 Uhr, Ende ist gegen 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Eintritt ist frei, weil die Veranstalter ihr Preisgeld vom Wettbewerb „Wir tun was für Bienen“ nutzen, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ausgezeichnet wurde das Blühprojekt am World House Wetten. „Umgesetzt werden konnte das Projekt durch das Zusammenspiel der Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen vom Hotel World House Wetten, das Netzwerk blühende Landschaft – Bienen Blüten Reich durch Linda Trein, Stefan Wallney vom Nabu Streuobstwiesen Netzwerk Initiative, Natur und Kultur im Achterhoek, Imkerverein Kevelaer und Umgebung, Fridays for Future Kevelaer, Parents for Future, Naturgartenplanerin Sacha Sohn vom Hilshof in Winternam, die Schäferin Dunja Berendsen vom Naturhof Kevelaer sowie weiterer Menschen, die manchmal sogar völlig spontan mit dabei waren und einfach die Ärmel hoch gekrempelt haben“ erklärt Projektleiterin Claudia Blauert. Es gab eine Förderung vom Projekt Leader. Mit Unterstützung der zahlreichen Kooperationspartner ist ein mehrjähriges Lebensraum- und Blühprojekt entstanden: Eine Wildblumenwiese, sowie Blühflächen mit gebietsheimischen Wildpflanzen speziell für Schmetterlinge und Wildbienen , sowie ein Lehmsandhügel für bodenbrütende Wildbienen. „Baumhöhlen als wertvolle Lebensräume für viele Tier- und Insektenarten sind ebenfalls selten geworden – viele Arten leiden unter Wohnungsnot“, erklärt Claudia Blauert. „Daher haben wir auch entsprechende Nisthilfen installiert.“