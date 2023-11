Besondere Veranstaltung der Wallfahrtsstadt Einladung zu „Kevelaer bei Nacht“

Am späten Abend ist die Atmosphäre am wunderschönen Kapellenplatz einzigartig. Die umliegenden Kirchen und Gebäude werden in ein ganz neues Licht gerückt. In der Dunkelheit erstrahlen Priesterhaus, Marienbasilika, Kerzenkapelle und vor allem die Gnadenkapelle wie ein Juwel. Durch den Gästeführer wird der Blick für das Besondere geschärft und manch Unvermutetes wird sichtbar. Überraschende Details und kunstvolle Verzierungen zeigen sich in der Abenddämmerung des Kapellenplatzes.