Im Löschzug Kervenheim : Das „Feuerwehr-Gen“ weitergegeben

Kervenheim Mit 18 wechselte Paul Vloet in die Einsatzabteilung der Feuerwehr. Dort ist auch sein Vater Thomas aktiv.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr wisse man vorher nie genau, wer zu den Einsätzen kommt, wie also die Gruppe zusammengesetzt ist. „Dann muss man schnell überlegen: wer macht was, und wer kann was am besten?“, berichtet er. Menschenkenntnis ist also auch gefragt, in hohem Maß. Die lerne man aber sehr gut bei der Feuerwehr, es sei zum Beispiel der Zusammenhalt in Ausnahmesituationen. „Beim Sturmtief „Sabine“ mussten wir die Gerätehäuser besetzen, damit wir sofort einsatzbereit sind“, erzählt Paul. Wenn man in einer solchen Atmosphäre zusammensitze, schweiße das eben zusammen. „Sabine“ ging glimpflich aus.