Kevelaer: Urmel bei den Puppenspieltagen

Kevelaer Mit dem Klassiker von Max Kruse startet das Festival in Kevelaer. Am verkaufsoffenen Sonntag, 27. Mai, werden etwa zwei Dutzend kostenfreie Vorstellungen auf fünf Bühnen präsentiert. Auch für Erwachsene gibt es eine Aufführung.

Am Verkaufsoffenen Sonntag, 27. Mai, werden dank der Unterstützung durch die Volksbank an der Niers, dem Verkehrsverein Kevelaer und Umgebung und zahlreichen Unterstützern aus Einzelhandel und Wirtschaft etwa zwei Dutzend kostenfreie Vorstellungen - von Marionetten über Hand- und Stabpuppen bis hin zu Walk-Acts - auf insgesamt fünf innerstädtischen Bühnen präsentiert. Veranstaltet wird das bunte Treiben der Figuren und Puppen vom Stadtmarketing.

Auf der Bühne am Museum können die Besucher vormittags das Stück "Das Schaf Charlotte und seine Freunde" vom Puppentheater "Die Complizen" verfolgen und erkennen, dass Freunde auch mal "anders" sein dürfen. Nachmittags spielt das Figurentheater "Die Füchse" die Geschichte von Ernst August, dem pünktlichsten Postboten der Welt - "Ernst stand auf, und August blieb liegen". Am neuen Bühnenstandort "Pastors Höfken", an der Amsterdamer Straße, erzählt "Frau Müller-Erbse" und "Hase und Igel" liefern sich auf der Bühne der Busmannstraße ein Rennen. Eliot und Isabella erleben Abenteuer im Finsterwald auf der Bahnstraßen-Bühne und "Katz und Maus" und der "Drache Schlapponassi" tummeln sich auf der Bühne am Luxemburger Platz.