Parookaville bei 1Live : Sondersendung wegen Unwetter verschoben

Weeze Am Samstag startet der Vorverkauf für Parookaville 2022. Abends sollte eine Sondersendung bei 1Live laufen. Die wurde wegen der aktuellen Katastrophenlage verschoben.

Ursprünglich sollte die Sondersendung am Samstag, 17. Juli, übertragen werden. Angesichts der katastrophalen Ereignisse der vergangenen Tage hat der WDR für das Wochenende auf mehreren Sendern weiterhin die Programme angepasst. Dies schließt auch das geplante 1Live-Parookaville-Special mit ein. Die Sendung wird am 17. Juli nicht stattfinden.

„Für uns ist diese Entscheidung von 1Live eine Selbstverständlichkeit. Auch wir sind aktuell in Gedanken bei den Opfern, ihren Hinterbliebenen und allen Betroffenen“, so Dicks.

Die Live-Sendung wird nach jetzigem Planungsstand um eine Woche auf Samstag, 24. Juli, 18 bis 22 Uhr verschoben. Auch die eingeladenen Künstler hätten volles Verständnis für diese Entscheidung und ihre Teilnahme am Ersatztermin bereits signalisiert. Geplant ist, dass es am Samstag, 24. Juli, vier Stunden Parookaville-Sound mit Live-Gästen im Studio (Alle Farben und ATB) und exklusiven DJ-Sets von Armin van Buuren und Steve Aoki gibt. Die ein oder andere Überraschung wird dabei versprochen.

Am Samstag, 17. Juli, startet der Ticketverkauf für Parookaville 2022. Die gute Nachricht: Es gibt noch einige Karten. „Auch wenn beim Roll-Over fast alle ihre Tickets schon eingetauscht haben, haben wir insgesamt noch rund 40 Prozent aller Tickets für Parookaville 2022 verfügbar“, so Bernd Dicks, Co-Geschäftsführer des Festivals, „darunter sind auch Kategorien, die in den letzten Jahren schnell weg waren.“