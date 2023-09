Viele Blitze am Himmel zu sehen Gewitter mit Starkregen zieht über den Kreis Kleve

Schwerpunkt der Niederschläge war die Kevelaerer Südstadt gegen 22.30 Uhr. „Da sind in einer halben Stunde 30 Liter Regen gefallen. Ein Keller stand sogar einen halben Meter hoch unter Wasser“, sagt Georg Metzelaers, Wehrleiter der Kevelaerer Feuerwehr. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte in kurzer Zeit fünf Keller leerpumpen. Es seien noch viele weitere Häuser betroffen gewesen, allerdings mit weitaus weniger Wasser, sodass die Bewohner sich mit Eimer und Wischmob selbst helfen konnten. Das Besondere an diesem Einsatz für Metzelaers: „Die betroffenen Häuser waren alle in einem Radius von 200 Metern, stark geregnet hat es überall, aber dieses kleine Gebiet war noch einmal stärker betroffen. Gegen drei Uhr gab es noch einen weiteren Einsatz, der für die Bewohner des betroffenen Hauses sehr unangenehm war. Das Schmutzwasser drückte aus dem Kanal nach oben und gelangte so über ein defektes Rücksperrventil ins Haus. Auch hier pumpte die Feuerwehr das Wasser ab.