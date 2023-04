Wohltätigkeit Hilfe für Frauen im Niger

Kevelaer · Der Erlös der diesjährigen „Frauen Filmnacht“ vom Unternehmerinnen Forum Niederrhein wird für gute Zwecke gespendet. Ein Teil der 7538 Euro fließt in Hilfsprojekte in Niger, der andere Teil bleibt am Niederrhein.

12.04.2023, 13:00 Uhr

Mit dem Geld werden unter anderem Projekte im Niger unterstützt. Foto: APH

Von Mia Jütten

Frauen helfen Frauen. Unter dem Gesichtspunkt wurde die diesjährige neunte „Frauen Filmnacht“ vom Unternehmerinnen Forum Niederrhein veranstaltet. Ob in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban, im Iran beim Kampf um Grundrechte oder in europäischen Gesellschaften mit Blick auf den „Gender Pay Gap“: Frauen werden in vielen Lebensbereichen und Weltregionen benachteiligt. Mit einem Kinobesuch konnten nun über 400 Frauen anderen Frauen helfen.