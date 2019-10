Unternehmerfrühstück in Weeze : Ein Morgen mit „versteckten“ Champions

Unternehmerfrühstück in Weeze

Weeze Die Kreiswirtschaftsförderung lädt zum Unternehmerfrühstück nach Weeze ein. Vertreter von Chefs Culinar West und von der Wystrach GmbH stehen zum Gespräch bereit. Außerdem geht es um die Hochschule Rhein-Waal.

Es sind zwei große Arbeitgeber am Standort, die Nathalie Tekath-Kochs für diesen Morgen ihre Bereitschaft zum Gespräch beim Unternehmerfrühstück in Weeze zugesagt haben: Hans-Gerd Janssen als Geschäftsführer der Chefs Culinar West und Wolfgang Wolter, der Geschäftsführer der Wystrach GmbH, werden im Bürgerhaus Weeze eine Gesprächsrunde prägen, die überschrieben ist mit: „Wege zum Erfolg: Hidden Champions lassen in die Karten blicken“. Die lockere Plauderei über Wege und Erfolge der Unternehmen ist seit jüngstem ausklingender Bestandteil des Unternehmerfrühstücks mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, die mit Nathalie Tekath-Kochs eine langjährige Mitarbeiterin zum Dialog mit den Firmenchefs bittet.