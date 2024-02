Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderung in Weeze Für Landrat Gerwers ist Weeze die „Boomtown“

Zuvor hatte Georg Koenen, Bürgermeister in Weeze, den Gästen einen Überblick über aktuelle Projekte gegeben. So könne man den Bürgern neue Wohnbauflächen anbieten, etwa im Bereich Steegsches Feld, wo bald 51 Grundstücke zur Verfügung stehen werden. Weitere zwölf Wohneinheiten, so Koenen, entstünden an der Anna-Thielen-Straße. Hinzu kämen weitere Mietwohnungsbauprojekte in Weeze und Wemb, die durch private Investoren vorangetrieben werden. Als „echten Clou“ bezeichnete der Bürgermeister die Ansiedlung des Konzerns Rheinmetall auf dem Gelände des Airport Weeze. Erfreulich sei auch die sehr gute Entwicklung der Fluggastzahlen in Weeze.