Treffen in Kevelaer : Bis 2030 fehlen in Kevelaer 1800 Wohnungen

Kevelaer Unternehmerabend mit der Wirtschafts-Fördergesellschaft des Kreises Kleve diskutiert über den Wohnungsbau.

Am Mittwoch, 27. November, wird sich das dortige Venga-Restaurant an der Hüls 19 für eine Veranstaltung öffnen, deren vergleichbare Inhalte bereits an vielen Standorten der Region breitestes Interesse hervorriefen: „Wohnungsbau in Wallfahrtsstadt Kevelaer: Bedarfe – Flächen – Programme“ lautet der Titel des Treffens, das die Antwort auf eine wesentliche Frage sucht: Können in der Wallfahrtsstadt bis zum Jahr 2030 mehr als 1800 neue Wohnungen gebaut werden? Eine junge Wohnungsmarktstudie sieht einen Gesamtbedarf von 20.400 Wohnungen für den gesamten Kreis Kleve – 1848 am Standort Kevelaer. Das sind 132 Wohneinheiten pro Jahr – deutlich mehr als die 77 in den vergangenen Jahren geschaffenen.