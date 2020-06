Unternehmen in Kevelaer mit Tradition : Drei Generationen im Baugewerbe

Drei Generationen des Unternehmens und der Familie Friesen stehen zusammen: v.l. Gerd, Edith, Pierre und Jannik Friesen. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Kevelaer Mit Jannik steht der Enkel der Familie Friesen in den Startlöchern. Auch er wird Maurer, wie sein Vater und sein Großvater. Die Wünsche der Kunden haben sich in den Jahren verändert, die Vorteile des Berufs bleiben. Wenn Gründer Gerd Friesen den Niederrhein entlang fährt, entdeckt er viele „Hinterlassenschaften“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Was den Beruf so besonders macht, darin sind sich alle drei Männer der Familie Friesen einig: die Arbeit an der frischen Luft. Und: man sieht am Ende des Tages, was man getan hat. Und das ist in jedem Fall ziemlich massiv. Denn Gerd, Pierre und Jannik eint nicht nur der Familienname, sondern auch der Beruf. Sie sind alle Maurer.

Seit 40 Jahren gibt es das Bauunternehmen Friesen in Kevelaer. Zunächst gab es das Büro an der Weezer Straße, seit 1992 ist der Sitz des Unternehmens am Gewerbering. Dort steht, nicht zu übersehen, ein gelber Kran. Mit dem können alle schweren Sachen problemlos verladen werden. Mehr Technik, das sei nur eines der Dinge, sie sich in vier Jahrzehnten verändert haben, blickt Firmengründer Gerd Friesen zurück. „Das Handy ist Fluch und Segen zugleich“, nennt sein Sohn Pierre ein Beispiel für den Einzug der Technik auf der Baustelle. Früher musste es die Telefonzelle sein, wenn noch etwas spontan nachbestellt werden musste. Später dann war es das C-Netz. Gerd Friesen erinnert sich an den „Koffer“, eines der ersten Handys. „Schweres Ding, aber sehr praktisch“, sagt er und lacht. Geändert haben sich auch die Wünsche der Kunden. „Weniger Keller und weniger Garten“ soll es in vielen Fällen sein. Und die Zeit ist einfach schneller geworden, sagt Edith Friesen. Gemeinsam mit ihrem Mann managt sie das Büro. Nach vielen Jahren auf dem Bau ist Gerd Friesen im Büro und lässt die nächste Generation auf die Baustellen. Familienzusammenhalt wird groß geschrieben. Wenn Not am Mann ist, packen auch die beiden Töchter mit an. Lob gibt es auch für das gute Team.

Info Von den Anfängen bis heute Start Das Unternehmen hatte seinen Sitz zuerst an der Weezer Straße in Kevelaer. Dort wurde vor 40 Jahren mit dem Familienbetrieb gestartet. Heute Seit 1992 bis heute ist das Unternehmen auf dem Gewerbering in Kevelaer ansässig.

1965 fiel der Startschuss im Berufsleben des Seniors. Seine Lehre absolvierte er bei den Gebrüdern Tebartz in Kevelaer. Dort blieb er vier Jahren, anschließend folgte der Wechsel in den Bereich Fliesenleger. „Schöne Arbeit, nicht so schwere Steine“, sagt er lachend. Die Idee, sich selbstständig zu machen, nahm Formen an. 1980 folgte der Eintrag des Unternehmens ins Handelsregister. Bereits mit 12, 13 Jahren wusste auch Sohn Pierre, dass es ihn auf den Bau ziehen würde. Er ist Maurer- und Betonbauermeister geworden.

Ähnlich früh stand auch für seinen Sohn, also dem Enkel des Firmengründers, fest, wohin die Reise geht. Nämlich ebenfalls ins Baugewerbe. Dass es keine Nachwuchsprobleme gibt, gilt aber nicht für die gesamte Branche. „Als ich in der Lehre war, gab es noch zwei Klassen mit je 30 Leuten“, blickt Pierre zurück. In die Klasse seines Sohnes gehen aktuell 20 Mitanwärter. Beim Wort Fachkräftemangel nickt die Familie. Dabei ist es nicht nur die Arbeit an der frischen Luft, die als Pluspunkt gelten mag. Auch die Auftragslage sei sehr gut. Hinzu kommen Verantwortung und Vielfalt, die der Beruf zu bieten hat. Nicht jeder Bauherr komme mit festen Ideen. „Manche sind auch für Tipps dankbar“, sagt Pierre Friesen. Und so bleiben vor allem besondere Bauprojekte im Gedächtnis, zum Beispiel das Haus in Wemb, das mit handverlesenen alten Feldbrandsteinen und aufwendigem Gesims ein Unikat darstellt. Oder das Haus in St. Hubert mit Tiefgarage und rundem Treppenhaus. Und natürlich das eigene Haus, das Vater und Sohn 2002 zusammen gebaut haben.