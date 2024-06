Union Wetten eröffnet den ersten Padel-Platz im Kreis Kleve

Union Wetten, der kleine Dorfverein an der Niers, hat echte Pionierarbeit geleistet und am Sonntag den ersten Padel-Platz im Kreis Kleve feierlich eingeweiht. Padel – die meisten werden von der Sportart wohl noch nie gehört haben. Padel ist wie Tennis, nur anders und steht bei den aktuellen Trendsportarten ganz weit oben. In Spanien ist Padel hinter dem Fußball bereits die zweitbeliebteste Sportart, in Deutschland erlebt dieser Sport gerade einen richtig großen Boom.