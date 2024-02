Hinweise nach Unfall in Kevelaer Müllmann angefahren – Polizei findet flüchtigen Autofahrer

Ein entscheidender Hinweis kam von einem Zeugen. Der hatte sich ein Kennzeichen gemerkt und der ermittelnden Beamtin durchgegeben. Die Überprüfung ergab zunächst, dass das Nummernschild so nicht vergeben ist. Daraufhin probierte die Polizei andere Städtekennungen in Verbindung mit der Buchstaben- und Zahlenkombination aus, die der Zeuge gesehen hatte. Tatsächlich wurde so ein Fahrzeug gefunden. Die Polizei rief den Halter an, erreichte aber nur die Ehefrau. Am nächsten Morgen meldete sich ihr Mann dann direkt bei der Polizei.