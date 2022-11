Unglück in Winnekendonk Zwei Menschen bei Unfall in Kevelaer schwer verletzt

Update | Kevelaer · Bei einem Unfall am Dienstagabend sind in Kevelaer zwei Personen schwer verletzt worden. Eine junge Frau schwebt in Lebensgefahr.

30.11.2022, 09:02 Uhr

6 Bilder Schwerer Unfall in Kevelaer 6 Bilder Foto: Guido Schulmann

Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagabend um 21.05 Uhr auf der Xantener Straße in Kevelaer-Winnekendonk. Wie die Polizei berichtet, war zu der Zeit eine 25-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem Seat auf der Xantener Straße in Richtung Winnekendonk unterwegs. Sie überholte ein anderes Fahrzeug und übersah dabei laut Polizei offenbar einen entgegenkommenden Skoda. Der konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden die junge Frau aus Kevelaer und der 57 Jahre alte Fahrer des Skoda aus Oberhausen so schwer verletzt, dass beide zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Bei der 25-Jährigen sei Lebensgefahr nicht auszuschließen, so ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr hatte die Frau aus ihrem Wagen holen müssen. Ihre Autos wurden sichergestellt. Die Angehörigen wurden durch den Polizeilichen Opferschutz betreut. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung blieb die Xantener Straße für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Erst um 1.15 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Geldern 02831/1250.

(dtm/zel)