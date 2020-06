Unfall in Kevelaer : Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Unfall in Kevelaer

Der Hubschrauber landete am Sportplatz in Winnekendonk. Foto: ja/Schulmann

Kevelaer Bei einem schweren Unfall ist eine 77-jährige Fußgängerin im Kevelaerer Stadtteil Winnekendonk lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde auf dem Gehweg angefahren.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr am Freitagvormittag auf der Hauptstraße. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Kevelaer wollte vom rechten Fahrbahnrand in Höhe der Apotheke in Richtung Markt anfahren. Dabei stieß er gegen einen geparkten Peugeot. Danach fuhr er aus bislang unbekannten Gründen auf den Gehweg und erfasste dort eine 77-Jährige aus Kevelaer, die hier mit dem Rollator unterwegs war.