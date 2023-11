Unfall in Kevelaer Mann fährt 14-Jährige an, entschuldigt sich und flüchtet

Am Dienstag gegen 17.30 fuhr eine 14-Jährige aus Kevelaer mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Walbecker Straße aus Kevelaer in Richtung Lüllingen. An der Kreuzung Walbecker Straße / Velder Dyck überquerte das Mädchen nach Angaben der Polizei die Fahrbahn ordnungsgemäß, als aus Richtung Wetten ein Auto in die Walbecker Straße nach rechts abbog und es zum Zusammenstoß kam.