Überfall in Kevelaer : Mann am Kapellenplatz bedroht

Kevelaer Ein Unbekannter hat einen Mann am Kapellenplatz bedroht und Geld verlangt.

Am Sonntag gegen 23 Uhr war der 43-Jährige aus Kevelaer nach Angaben der Polizei zu Fuß auf dem Kapellenplatz in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe eines Cafés sprach ein Unbekannter den 43-Jährigen an und erkundigte sich nach einer Galerie in Kevelaer. Die beiden führten zunächst einen belanglosen Dialog, zwischendurch telefonierte der Unbekannte kurz.