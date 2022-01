Explosionsgefahr in Weeze : Auto in Flammen – Polizei vermutet Brandstiftung

Weeze In der Nähe einer Tankstelle brannte in Weeze ein Auto. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gefährlich: Im Auto lagerte eine Gasflasche.

Nach dem Autobrand in Weeze sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Die Beamten gehen nach den ersten Ermittlungen von einer Brandstiftung aus. „Bislang gibt es keine Hinweise auf einen technischen Defekt, der das Feuer im Wagen ausgelöst haben könnte“, so eine Polizeisprecherin. Zum Tatzeitpunkt habe ein Zeuge auch eine Person in der Nähe des Wagens gesehen, was den Verdacht einer Brandstiftung nahe lege.