Unappetitlicher Fund in Kevelaer : Tiefkühlfleisch im Straßengraben

Schravelen Dieser Fund ist mehr als unappetitlich. Ein Unbekannter hat offenbar die Tiefkühltruhe entleert und seine gefrorenen Fleischvorräte in Schravelen entsorgt.

Die Spekulationen im Internet waren bereits wild. Nachdem in einem Graben in der Nähe der Jugendherberge Fleischreste entdeckt worden waren, meinten die ersten, auf den Fotos schon abgetrennte Pfoten und Ohren von Katzen zu entdecken. Doch ganz so furchtbar war der Fund in Schravelen dann doch nicht, wie Georg Metzelaers vom Ordnungsamt erzählt. Als ihm berichtet wurde, dass dort Fleischreste an der Straße liegen, machte er sich am Sonntagabend gleich ein Bild an Ort und Stelle.