Polizei sucht nach Vorfall in Kevelaer Zeugen : Unbekannter fasst 19-Jähriger am Bahnhof ans Gesäß

KEVELAER In Kevelaer hat ein Mann eine junge Frau sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs. Der Frau gelang die Flucht.

Ein Fall von sexueller Belästigung beschäftigt die Polizei in Kevelaer. Opfer war eine 19-Jährige aus der Marienstadt. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Straße „Am Bahnhof“ unterwegs, als ihr ein schwarz gekleideter Mann entgegen kam. Als die 19-Jährige an ihm vorbeigehen wollte, fasste dieser ihr ans Gesäß. Außerdem packte er sie am Handgelenk, hielt sie fest und sprach sie an. Als in dem Moment ein Bus in der Nähe anhielt, nutzte die Frau die Gelegenheit, riss sich los und flüchtete.