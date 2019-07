Überfall in Kevelaer : Unbekannter bedroht junge Frau mit Pistole

KEVELAER Ein Jugendlicher hat eine 24-Jährige mit einer Waffe bedroht, als sie den Parkplatz an der Luxemburger Galerie verlassen wollte. Der Täter ist flüchtig.

Die Polizei spricht von einem „sehr ungewöhnlichen Vorfall“, für die betroffene Frau muss es die Horrorvorstellung gewesen sein. Nach Angaben der Polizei wollte die 24-Jährige aus Kevelaer Samstag kurz vor Mitternacht den Parkplatz hinter der Luxemburger Galerie verlassen. Sie stoppte an der Schranke und ließ die Fensterscheibe herunter, um die Parkkarte in den Automaten zu schieben. Da bemerkte sie, dass an der Beifahrerseite ein jugendlich aussehender Mann stand. Er hatte eine Pistole in der Hand, die er halbhoch hielt. Er bedrohte sie mit der Waffe, sagte aber kein Wort, sondern machte nur mit der linken Hand eine winkende Bewegung.