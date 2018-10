Unbekannte zünden Radlader in Wemb an

Weeze : Unbekannte zünden Radlader an

Blaulicht der Polizei (Symbolfoto) Foto: dpa

Wemb Am Montag gegen 7 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Bauernhofes an der Straße Auf der Schanz ein Feuer auf seinem Hof. Ein Radlader der Marke JCB war in Brand geraten. Er stand in einer offenen Lagerhalle.

