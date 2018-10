Unbekannte werfen in Weeze Glasflaschen auf Autos

Weeze : Unbekannte werfen Glasflaschen auf Autos

WEEZE Aus einem Haus an der B67 sollen Flaschen auf drei vorbeifahrende Wagen geworfen worden sein.

Das Delikt klingt juristisch weniger dramatisch, als es meistens in der Realität ist: „Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.“ Denn das Werfen von Gegenständen auf vorbeifahrende Autos kann schlimme Folgen haben und schwere Unfälle verursachen. In Weeze beschäftigt die Polizei gerade ein besonders ungewöhnlicher Fall. Die Flaschen sollen nämlich aus einem Wohnhaus auf vorbeifahrende Autos geworfen worden sein.

Wie die Polizei am Montag berichtet, gab es am Samstag gleich mehrere solcher Vorfälle. Zwischen 16.30 und 16.50 Uhr warfen unbekannte Täter aus dem Fenster eines Hauses an der Gocher Straße (B67/Nähe Hagebaumarkt) Glasflaschen auf Fahrzeuge. Die Täter trafen einen Toyota Avensis und einen Daihatsu Materia an der Windschutzscheibe sowie einen VW Passat am Dach. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, obwohl in zwei Fällen die Windschutzscheibe Risse bekam und Teile nach innen flogen.

Die Autofahrer konnten sich zunächst die ganze Sache überhaupt nicht erklären, so Polizeisprecher Michael Ermers. Sie hätten einen lauten Knall gehört, das splitternde Glas gesehen und sofort gestoppt. Keiner hatte eine Ahnung, woher die Flaschen stammen könnten, schließlich sei man nicht unter einer Brücke hindurch gefahren. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und fand vor dem freistehenden Haus an der Bundesstraße mehrere zerbrochene Glasflaschen. Daher gehen die Beamten davon aus, dass sie aus dem Fenster des Hauses auf die Autos geworfen wurden.



Bislang ist das allerdings lediglich eine Vermutung. Denn Zeugen gibt es nicht. An dem Haus selbst öffnete niemand, so dass die Beamten keinen befragen konnten. Allerdings seien DNA-Spuren an den Flaschen gesichert worden.