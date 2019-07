Diskussion um den Wolf : Wölfin in Niedersachsen bestialisch getötet

Die Wölfin wurde übel zugerichtet. Foto: privat

NIEDERRHEIN Der Widerstand gegen das Tier hat in anderen Regionen extreme Formen angenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

In der Debatte über den Wolf geht der Blick immer wieder nach Niedersachsen. Denn dort gibt es aktuell 22 Wolfsrudel und die Vermutung, dass die Wölfin, die am Niederrhein umherstreift, ebenfalls aus Niedersachsen stammt.

In der Region wird zwar auch emotional über das Thema diskutiert, aber das ist kein Vergleich zu dem, was in Niedersachsen passiert. Dort sind bereits öfter Wölfe illegal abgeschossen worden, und jetzt sorgt ein besonderer Fall für Schlagzeilen. In Wittingen wurde der Kadaver einer jungen Wölfin aus einem Kanal gefischt. Die unbekannten Täter hatten dem Tier ein Drahtseil durch die Pfote gezogen und mit einem schweren Gegenstand im Wasser versenkt. Das recht junge Tier war mit einer Schusswunde getötet worden, so die Polizei.

Im Raum steht die Vermutung, dass der Wolf vor seiner Tötung bestialisch gequält worden sei, heißt es in einer Mitteilung des Umweltministeriums Niedersachsen. „Nicht nur, dass es eine Straftat ist, den Wolf illegal zu töten. Es ist unglaublich, so wie es die Bilder es zeigen, wie dieser Wolf auch noch gequält wurde und gelitten hat. Es gibt keinen anderen Weg, als alles zu ermöglichen, den oder die Verantwortlichen für diese Taten herauszufinden und auch entsprechend hart zu bestrafen. Diese Selbst,justiz’ ist unverantwortlich“, so Umweltminister Olaf Lies. Der Fall bilde auch die Dramatik ab, die es zwischen Wolfs-Befürwortern und Wolfs-Gegnern gebe. „Es ist an der Zeit, dass alle abrüsten.“ Der Wolf soll jetzt obduziert werden, auch um zu klären, ob er tatsächlich noch lebte, als das Drahtseil durch die Pfote gezogen wurde. „Einen Fall von dieser Dimension gab es hier noch nie, wir sind alle sehr betroffen“, sagte Justina Lethen, stellvertretende Sprecherin des Umweltministeriums, auf Anfrage unserer Redaktion.