Freizeitpark in Kevelaer: Unbekannte sprengen Geldautomaten am Irrland

Unbekannte sprengen Geldautomaten am Irrland

Freizeitpark in Kevelaer

Eine Explosion erschütterte in den frühen Morgenstunden den Eingangsbereich des Freizeitparks Irrland. Unbekannte hatten versucht, einen Geldautomaten zu sprengen und dabei einen Brand ausgelöst.

Die Tat ereignete sich am Freitag gegen 1.45 Uhr an der Straße Am Scheidweg, wo im Eingangsbereich des Freizeitparks Irrland der Geldautomat steht. Laut Polizei lösten die Täter auf bislang unbekannte Weise eine Explosion aus.