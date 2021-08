Weiße Flocken schon im August : Viel Schaum am Bahnhof in Kevelaer

Unbekannte kippten Waschpulver in den Bahnhofsbrunnen. Foto: Latzel

Kevelaer Erste weiße Flocken gibt es in Kevelaer schon im August. Unbekannte haben offenbar Waschpulver in einen Brunnen am Bahnhof gekippt.

Mit viel Schaum wurden die Reisegäste am Donnerstag am Bahnhof in Kevelaer empfangen. Unbekannte hatten offenbar Waschpulver oder Ähnliches in den Brunnen vor dem Empfangsgebäude gekippt. Der Wind wehte dicke Flocken durch die Straße, eine Art von Vorgeschmack auf den nächsten Schneefall gewissermaßen.

Solche Vorfälle gibt es immer wieder. Verfliegt der Schaum nicht schnell, muss in manchen Fällen sogar das Wasser ausgetauscht werden. Erst vor einiger Zeit hatte es eine solche „Schaumparty“ auch am Drachenbrunnen in Geldern gegeben.

(zel)