Serie von Aufbrüchen in Weeze geht weiter : Wieder Auto auf Niersparkplatz geknackt

Auf dem Parkplatz an der Niers in Weeze Wissen werden immer wieder Autos aufgebrochen, zurück bleiben Scherben wie auf diesem Archivbild.. Foto: Latzel

WEEZE Erneut haben unbekannte Täter einen Wagen auf dem Parkplatz an der Niers bei Schloss Wissen aufgebrochen. Diesmal wurden auch noch zwei Wagen am Tierpark durchsucht.

Die Serie von Autoaufbrüchen in Weeze geht weiter. Bei gleich drei Wagen haben Unbekannte am Dienstag zwischen 13.20 und 16.45 Uhr die Scheiben eingeschlagen, wie die Polizei berichtet. Einen Vorfall gab es auch wieder auf dem Niersparkplatz in der Nähe von Schloss Wissen an der Kervenheimer Straße. Diesmal brachen die Täter einen Ford Focus auf und stahlen einen Rucksack. Der Vorfall lief nach dem üblichen Muster ab. Innerhalb kurzer Zeit schlugen die Täter zu und verschwanden unerkannt. Wie berichtet, gab es in der Vergangenheit auf dem Parkplatz immer wieder Diebstähle aus Autos. Und immer waren dabei die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Offenbar schrecken die Unbekannten nicht davor zurück, Lärm zu verursachen. Die Polizei hat bereits mehrfach die Autofahrer ermahnt, gerade auf diesem Parkplatz keine Gegenstände offen sichtbar im Auto liegen zu lassen.