Diesel in Kevelaer ausgelaufen Aufräumarbeiten nach Umwelt-Unfall am Windrad in Achterhoek

Du wünschst dir dringend eine Nasenklammer. Ein beißender Geruch von Diesel liegt in der Luft, während direkt daneben ein Bagger im Minutentakt Erde in einen Lastwagen schaufelt. Am Windrad in Achterhoek sind die Arbeiten nach dem Unfall auch am Mittwoch noch in vollem Gange. „Wir werden hier sicher noch den ganzen Tag im Einsatz sein. Wie es dann weitergeht, müssen wir sehen“, sagt ABO Energy-Projektleiter Moritz Jans. Er war auch in der Nacht zu Dienstag vor Ort, als bereits die ersten Arbeiten am Windrad anliefen.