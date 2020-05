Fleischreste in Kevelaer abgeladen : „Umweltsau“ entsorgt Reste von Spanferkel am Wald

Riesensauerei: In Kervendonk am Wissener Weg haben Unbekannte ein Spanferkel entsorgt. Foto: ja/Stadt Kevelaer

Kervendonk Die Überreste von einem 50 Kilogramm schweren Schwein haben Unbekannte am Straßenrand abgeladen. Die Stadt sucht Hinweise auf die Täter.

Ludger Holla schüttelt immer noch ungläubig den Kopf. „Also wir sind ja schon eine Menge gewohnt, aber so etwas haben wir hier in Kevelaer auch noch nicht erlebt“, sagt der Ordnungsamtsleiter der Wallfahrtsstadt. Am Sonntag hatte sich ein Bürger beim Amt gemeldet und berichtet, dass in Kervendonk ein großer Haufen Müll liege. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zogen sofort los und dachten zunächst, hier eine der üblichen wilden Müllkippen vorzufinden.

Doch was sie am Wissener Weg vorfanden, wollten sie selbst erst nicht glauben: Es war eine Riesensauerei im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in den Wald hatten Unbekannte ein komplettes Spanferkel gekippt. Vielmehr das, was nach einem großen Grillfest übriggeblieben war. Das Tier habe sicher 50 Kilo auf die Waage gebracht, schätzt Holla. So etwas lege sich keine zuhause mal eben auf den Grill. „Um so etwas zuzubereiten, wird ein großer Spieß benötigt“, sagt Holla.