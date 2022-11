3500 Bürger bekommen Post von der Stadt : Umfrage für das künftige Sportangebot in Kevelaer

Kevelaer Die Stadt will sich beim Sport für die Zukunft rüsten. Dabei ist auch die Meinung der Bürger gefragt. 3500 werden angeschrieben und können an einer Umfrage teilnehmen.

Wohin soll sich der Sport in Kevelaer entwickeln? Dieser Frage will die Wallfahrtsstadt jetzt nachgehen. Bereits jetzt gibt es ein breites Angebot mit Turnhallen in der Stadt und den Ortschaften, zudem gibt es in Kevelaer ein Freibad und ein Hallenbad mit Mehrzweckbecken. „Um auch in Zukunft ein bedarfsorientiertes Sportangebot anbieten zu können, plant die Abteilung Schulen und Sport der Stadt aktuell zusammen mit dem Planungsbüro Beratungspunktsport GmbH aus Bonn die Ausrichtung des Sportangebots in Kevelaer“, teilt die Verwaltung mit.