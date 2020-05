Bürger können sich beteiligen : Umfrage zum Verkehr in Kevelaer

KEVELAER Bürger sind aufgerufen, ihre Wünsche und Erfahrungen einzubringen. Dazu gibt es eine interaktive Karte, auf der können Problembereiche markiert werden. Die Umfrage läuft noch bis August.

Die Verkehrswende schreitet voran. Auch in Keve­laer wird intensiv über die verkehrliche Entwicklung diskutiert, zuletzt über die Reduzierung von Stellplätzen auf dem Peter-Plümpe-Platz zugunsten von mehr Aufenthaltsflächen und einem Vorplatz vor dem Alten Rathaus. Doch auch bereits im vergangenen Jahr hat eine Diskussionsrunde zum Thema Fahrradfreundlichkeit stattgefunden. Mit einer Haushaltsbefragung sind bereits einige Bürger zu ihren Wegen und genutzten Verkehrsmitteln befragt worden. „Nun ist es an der Zeit, über das Thema Verkehr generell in Kevelaer zu diskutieren“, so Mara Ueltgesforth von der Stadtplanung.