Bürgermeister von Weeze von CDU nominiert : Francken will in den Kreistag

Francken will in den Kreistag

WEEZE Im September nimmt Francken Abschied vom Bürgermeisteramt, dann will er die Interessen der Gemeinde für die CDU im Kreistag vertreten.

Der Nahverkehr als Angebotsplanung (und die Mobilität insgesamt) würden große Entwicklungschancen für Wohnen, Arbeiten und Freizeit bieten, so Francken. Das gelte auch für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, wieder zu Gemeinsamkeiten aller Kommunen beizutragen. Ulrich Francken zeigte sich nach dem Parteitag der CDU motiviert. „Ich werbe um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in Weeze. Nach dann 36 Jahren Kommunalpolitik, ehren -und hauptamtlich, möchte ich meine Erfahrung für die Kreisgemeinschaft und meine Heimatkommune zum Wohle der Kreisbürgerschaft einsetzen. Nach so langer Zeit kann man nicht von 100 auf 0 gehen. Aus diesem Grunde möchte ich im Kreistag mein politisches Engagement fortführen“, so Francken.