Kommunalpolitik in Weeze : Ulrich Francken tritt nicht mehr an

Weeze Der Rückzug des Weezer Bürgermeisters erfolgt aus rein persönlichen Gründen und wurde im Familienrat getroffen. Die Politik wurde von dem Schritt überrascht. CDU will zeitnah in erste Überlegungen für die Nachfolge eintreten

Francken ist seit dem 29. August 2001, dem Tag seines 43. Geburtstags, hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Weeze. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 hatte er keinen Gegenkandidaten und bekam 88,8 Prozent der Stimmen. „Das Amt des Bürgermeisters, das ich mit Freude und Engagement gerne wahrgenommen habe, war mit einem hohen zeitlichen und persönlichen Einsatz verbunden. Nach dann 35 Jahren ununterbrochener Ratsangehörigkeit und 19 Jahren der Aufgabe des hauptamtlichen Bürgermeisters möchte ich zukünftig mehr Zeit für die Familie und für Privates einsetzen können“, heißt es in Franckens Erklärung. Die Familie sei seinen Weg über eine so lange Zeit mitgegangen, wofür er dankbar sei.

„Ich bin dankbar, über diese lange Zeit an entscheidender Stelle mitgewirkt zu haben.“ Und auch „meinen Wegbegleitern, den Bürgermeistern in den Nachbarkommunen diesseits und jenseits der Grenze und allen im Kreis Kleve und den Netzwerken danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit“. Seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger wünscht Francken, diese Arbeit fortführen zu können.

Das kündigte auch FDP-Parteichef Frans de Ridder an, der ebenso überrascht wurde, auch wenn „eine Entscheidung in der Luft hing“. Die FDP werde so oder so versuchen, die Dominanz der CDU in deren Hochburg Weeze zu schmälern. De Ridder: „Wir müssen hart daran arbeiten und versuchen, stärker zu werden.“