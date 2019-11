Uedem : Uedem plant neues Einkaufszentrum

Uedem Zwischen Boxteler Bahn und Bahnhofstraße sollen bis Ende 2021 Edeka und Aldi angesiedelt werden. Auf den bisherigen Grundstücken können sie nicht wachsen. Bürgermeister Weber kann Wahlkampfversprechen einlösen.

Die 8000-Seelen-Gemeinde Uedem ist unterversorgt. So sehen es zumindest viele Einwohner mit Blick auf das Drogerieangebot. Für Parfüms, Salben und Pflaster müssen diese meist den Weg nach Goch antreten. Das aber könnte sich zeitnah ändern: Die Verwaltung nämlich feilt weiter an einem Großprojekt, das die Nahversorgung der Gemeinde nachhaltig verändern könnte. Der Name des Projekts lautet: „Einzelhandelsansiedlungen im Bereich zwischen Bahnhofstraße, Meursfeldstraße, Wellesweg und L 77“. Bisher befindet sich die Causa in der Bauleitplanung. Zur Erklärung: Die Bauleitplanung ist das gesetzliche Verfahren, das die bauliche Nutzung von Gemeinde-Grundstücken vorbereitet und leitet. Vorrangig sind die Grundstücke bisher nämlich als Wohnbaufläche bestimmt. Das soll nun angepasst werden. Schließlich kündigen sich große Namen an der Boxteler Bahn an: Edeka mit integriertem Backshop und Café, Aldi und dm-drogerie markt sollen sich in Uedem neuansiedeln und gemeinsam als Einkaufszentrum funktionieren. „So ist das heute nun einmal: Kunden wollen mit einem Gang alle Einkäufe erledigen. Diesem Wunsch werden wir künftig entsprechen können“, sagt Bürgermeister Rainer Weber im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bisher umfasst das Lebensmittelangebot in Uedem zuvorderst einen Edeka-Markt an der Bahnhofstraße, einen Netto-Discounter an der Lohstraße sowie einen Aldi-Markt an der Weezer Straße. Hinzu kommt der Bauernmarkt Lindchen im Außenbereich der Gemeinde. Schon seit geraumer Zeit streben Aldi und Edeka eine Erweiterung ihrer Flächen an, bisher vergebens. „Sie wollen unbedingt größer werden. Allerdings sind auf ihren Grundstücken keine Flächenpotentiale mehr vorhanden. Daher planen wir eine Umsiedlung“, sagt Weber.

Info Die Planung nimmt zunehmend Form an Verkehr Mit der Entwicklung des Nahversorgungszentrums geht ein höheres Verkehrsaufkommen im Umfeld einher. Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens wurde jedoch herausgearbeitet: Es müssen keine Um- oder Ausbaumaßnahmen der bestehenden Wege vorgenommen werden.