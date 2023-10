Verletzte in Uedem - Kervenheim Schwerer Unfall an der Auffahrt zur A57

(zel) Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden nach Angaben der Polizei zwei Personen bei einem schweren Unfall am Donnerstagmittag. Das Unglück ereignete sich auf der Schloss-Wissener-Straße an der Anschlussstelle Kevelaer-Kervenheim/Uedem. Ein Autofahrer wollte nach Polizeiangaben kurz nach 12 Uhr mit seinem Wagen nach links auf die Autobahn 57 in Richtung Köln auffahren. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Transporter. Das Fahrzeug krachte in die Seite des Pkw. Die Feuerwehr befreite den Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Auto, nach Notarztversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war er aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Ebenso ein Beifahrer. Die Unfallstelle wurde weiträumig gesperrt. Gegen 14.45 Uhr wurde die Schloss-Wissener-Straße wieder freigegeben.